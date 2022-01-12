Visconti Appoints Council Subcommittee Members

Revere City Council President Gerry Visconti has announced the following 2022 City Council Subcommittee assignments:
2022 City Council Sub-Committees
Appointments &
Personnel Administration Committee
Councillor Cogliandro, Chairman
Councillor Keefe
Councillor McKenna
Councillor Rizzo
Councillor Serino
Economic Development & Planning Committee
Councillor Silvestri, Chairman
Councillor Cogliandro
Councillor McKenna
Councillor Rotondo
Councillor Serino
Public Works Committee
Councillor Novoselsky, Chairman
Councillor Cogliandro
Councillor Morabito
Councillor Rizzo
Councillor Rotondo
Elder Affairs Committee
Councillor McKenna, Chairwoman
Councillor Keefe
Councillor Silvestri
Councillor Novoselsky
Councillor Rizzo
Veteran Affairs
Committee
Councillor Serino, Chairman
Councillor McKena
Councillor Novoselsky
Councillor Rizzo
Councillor Rotondo
Health & Human
Services Committee
Councillor Rotondo, Chairman
Councillor McKenna
Councillor Morabito
Councillor Serino
Councillor Silvestri
Ways and Means
Committee
Councillor Rizzo, Chairman
Councillor Keefe
Councillor Fiore
Councillor Novoselsky
Councillor Serino
Youth & Parks and
Recreation Committee
Councillor Morabito, Chairman
Councillor Cogliandro
Councillor Fiore
Councillor Rotondo
Councillor Silvestri
Zoning Committee
Councillor Keefe, Chairman
Councillor McKenna
Councillor Fiore
Councillor Novoselsky
Councillor Serino
Legislative Affairs
Committee
Councillor Fiore, Chairman
Councillor Keefe
Councillor Morabito
Councillor Novoselsky
Councillor Rizzo
Public Safety Committee
Councillor Serino, Chairman
Councillor Cogliandro
Councillor Fiore
Councillor Morabito
Councillor Silvestri
*The City Council President shall serve as ex-officio member of all City Council Sub-Committees.