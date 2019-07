Students Named to Honor Roll at Susan B. Anthony Middle School

The following students at the Susan B. Anthony Middle School have been placed on the honor roll for the fourth quarter:

High Honors

Grade 6

Issraa Areslan

Noah Goodwin

Kathy Granados Alvarez

Evelyn Griffin

Grace Griffin

Kessily Jacome

Charleigh Novoselsky

Madison O’Brien

Salvatore Prezioso

Nicolas Rojas Taborda

Renee Shrestha

Kamilla Souza

Belma Velic

Grade 7

Ariana Aguilar

Yulisa Benavides Cabrera

Julia Bitencourt Ferreira

Beatriz Blesson

Lesly Calderon Lopez

Ambra DeCicco-Clyne

Kimberly Figueroa

Glenn Kule

Karla Leal Robles

Olivia Morris

Avery Paul

Sarah Pineda Taborda

Celia Rocino

Juan Salazar Pardo

Giselle Salvador Gutierrez

Jannet Sehli

Grade 8

Hana Aklog

Bryan Alcarcon

Imane Areslan

Jullyann Bianca Coutinho

Alannah Burke

Kyra Delaney

Melisa Devedzic

Kimberly Doblado Guevara

Hebat Elkacemi

Alondra Enciso Torres

Francesca Forcellati

Nahomy Galvez Martinez

Douglas Goodwin

Madyson Kaufman

Juana Lopez Amaya

Karen Mancia

Elizabeth Mesina

Lina Navarro Tejada

Au Nguyen

Mindy Nguyen

Nathan-Khoi Nguyen

Sophia Perno

Anthony Rey Norena

Jissel Rodriguez

Katherine Romero Portillo

Gavin Rua

Daniela Santos

Jason Shosho

Menold Sinani

Samantha Stevens

Nicola Urbie Lopez

Honor Roll

Grade 6

Omar Acosta

Matheus Almeida

Kelly Alvarez Granados

Yasser Amezaine

Stephanie Aviles Perez

Fatima Ezzahra Baoussouh

Andres Barrios Acuna

Sarah Bruno

Monserat Buenrostro Lopez

Margeny Caceres

Nicolle Cadavid Londono

Lylah Cassidy

Besmir Collaku

Brooklyn Delaney

Anthony DiCicco

Sophia Domingos

Lauren Dos Santos

Kayla Fortin

Anderson Galvez Chacon

Valeria Gomez Villa

Farah Habbour

Gabriela Hernandez

Brooklynne Hilton

Giselle Im

Ana Kalliavas

Mariana Lara Sarmiento

Diego Lemus-Abrego

Taylor Leonard

Ariel Lopez

Justin Lopez

Summer Marston

Ramon Martinez

Ricardo Martinez

Matthew McGowan

Brayan Medina Restrepo

Isabella Mejia

Amira Mouty

Melania Muja

Brianny Muneton Alvarez

Andy Nguyen

Nelson Ortez Lazo

Diego Portillo Lopez

Juan Quinceno Galeano

Yechiel Ramirez

Ashley Restrepo Pereanez

Victor Rodriguez

Maria Rojas Lopera

Brianna Romani Rojas

Valerie Rosa

Nathaniel Rubio

Rachel Sanchez Cardona

Daniela Santana Baez

Kenneth Santizo Darbajal

Vita Somboun

Indrit Tamizi

Sebastian Urquijo Alzate

Yahshua Valencia Bentacur

Nola Wiswall

O’Dell Young

Grade 7

Victor Andrade

Jose Aparicio Grajales

Juliana Bolton

Marcella Bonfardeci

Maria Cano Mesa

Lilia Chaabouni

Brahim Chahid

Juan Chica Chavarria

Adriana DeCicco

Natalie Dominguez Duran

Ayman El Alam

Isaiah Felix

Hiba Fenni

Lucas Goncalves De Pina

Emily Heckley

Ashley Henriquez

Nathaniel Hill

Briana Kane

Tiffany Knapp

Jason Landaverde

Milly MacDonald

Briana Mendieta

Maya Merino

Amine Mazghab

Christopher Molina Campos

James Navarro

Devin Nieves

Matthew Pereira

Daniella Prestone

Yulisa Restrepo Garcia

Cataline Robles Moya

Harrison Rua

Gianna Scoppettuolo

Karlee Stephens

Kelsey Taing

Gabriella Torres Mendez

Cynthia Vejar Galvez

Grade 8

Nickolas Angiulo

Ljuis Argujo Figueroa

Gianna Barrile

Mariana Betancur Osorio

Jason Blanco

Sebastian Cadavid

Luana Carvalhais

Christopher Cassidy

Brianna Ceren

Condredge Currie

Sophia De Oliveira Fernandes

Jackelyn Delsas Gutierrez

Nicolas Gaviria neira

Raphael Martin Genares

Aimee Gomez Urrea

Chloe Green

Manal Guisser

Aaliyah Harigan

Kenya Kiptanui

Lynberlee Leng

Omar Leon Prieto

Natalia Lopez

Nolan Mallett

Joseph McGrath

Ryan Meagher

Sebastian Mendoza Martinez

Sara Mghizou

Amina Mustedanagic

Josue Pais

Kristian Pecollari

Yaron Ramirez

Mariana Restrepo Echeverri

Celeste Scoppettuolo

Tomaz Silveira

Giavanna Smith

Hugo Souza Fernandez

Sara Taborda Munoz

Chime Tenzin

Kathleen Umana Calderon

Jasmin Velasquez Viera

Lara Viana

Ayra Vranic

Ryan Willett