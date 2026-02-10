La ciudad de Revere acoge con éxito elseminario “Cómo abrir un negocio en Revere”

Especial para The Journal

El seminario se centró en aumentar el acceso a los recursos empresariales locales y fomentar el crecimiento de nuevas empresas en Revere

Revere, Massachusetts. Ayer, la ciudad de Revere y la oficina del alcalde Patrick M. Keefe Jr. organizaron un seminario multilingüe titulado “Cómo abrir un negocio en Revere”, en el que se informó a los actuales propietarios de negocios, socios financieros y aspirantes a empresarios sobre las vías para abrir un negocio con éxito en Revere. El evento contó con la participación de representantes de departamentos clave que intervienen en cada paso del proceso de apertura y mantenimiento de un negocio en Revere, entre ellos el Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario, el Departamento de Servicios de Inspección y la Comisión de Licencias, así como representantes de la Cámara de Comercio de Revere. El evento también brindó a los asistentes la oportunidad de establecer contactos con otros emprendedores, con miembros de la Cámara de Comercio de Revere y con personal municipal.

El alcalde Patrick M. Keefe Jr. comentó: La ciudad está aquí para apoyar a nuestras pequeñas empresas y emprendedores, y hacerles saber las oportunidades disponibles que fomentan el éxito a largo plazo. Y siguió diciendo: A medida que seguimos fomentando el crecimiento empresarial en Revere, garantizar que los empresarios potenciales tengan la oportunidad de conectar con el personal municipal, desarrollar relaciones laborales y aprender los procesos para hacer realidad sus ideas creará una base empresarial más sólida, diversa y duradera para Revere.

Más de treinta emprendedores asistieron al evento, en representación de una amplia gama de negocios y procedencias, entre los que se incluyen comercios minoristas, restaurantes y servicios de belleza.

Los negocios de calidad y buena reputación suelen convertirse en la piedra angular de los barrios locales. Estos pilares conforman el tejido de nuestra comunidad y se convierten en lugares de comercio y de conexión para nuestros residentes. Es fundamental garantizar que los emprendedores de todos los orígenes, quienes reflejan el carácter de nuestra ciudad, tengan la oportunidad de invertir en Revere. En la misma sintonía, es importante que nosotros, como municipio, invirtamos en sus negocios a través de la educación, las oportunidades de desarrollo y, como residentes, comprando en el comercio local, comentó la jefa de gabinete Claudia Correa.