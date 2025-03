La familia Jaramillo lanzó una fundación para la salud perinatal

Special to the Journal

Crystal Jaramillo, de Revere, y su esposo Juan Pablo Jaramillo, concejal general de Revere, anunciaron el lanzamiento de The Cord Foundation, una organización sin fines de lucro 501(c)(3). Su misión es sensibilizar a las personas que experimentan graves problemas de salud perinatal, y construir una red de apoyo y recursos para las familias y mejorar los resultados perinatales para los padres y sus hijos.

En 2022, Crystal fue diagnosticada de psicosis posparto (PPP) tras una experiencia traumática en el parto de su hijo Lucas.

Hospitalizada y en busca de tratamiento, Crystal se enfrentó a un diagnóstico grave y complicado que es sorprendentemente común, ya que afecta a 1 de cada 1.000 nacimientos. Según la Clínica Cleveland, la PPP es una emergencia de salud mental reversible que afecta al sentido de la realidad de una persona y puede ser peligrosa para el padre biológico y el niño.

La Dra. Leigh Simmons, médico de atención primaria del Hospital General de Massachusetts y miembro del consejo de la Fundación The Cord, añadió que “el embarazo y el parto son acontecimientos físicos, emocionales y sociales complejos en la vida de una persona. La misión de The Cord de centrarse en el apoyo a los nuevos padres beneficiará enormemente a las familias durante lo que puede ser una época de gran estrés. La mejor medicina es la medicina preventiva, y este modelo aplicado a la atención durante el embarazo y el posparto es muy prometedor para mejorar los resultados sanitarios y sociales.”

Inspirada en la historia perinatal de Crystal Jaramillo, que incluye el trauma durante el parto, la psicosis posparto y la recuperación, la The Cord se creó con la misión de “concienciar a las personas que experimentan graves problemas de salud perinatal y crear una red de apoyo y recursos para las familias y mejorar los resultados perinatales para los padres y sus hijos”, según su página web.

“Mi historia perinatal no es única, pero a menudo sólo se habla de historias similares cuando ocurre una tragedia. Miles de padres y madres que dan a luz, como yo, no se sienten escuchados durante su atención materna y posparto, lo que a menudo se refleja en sus resultados perinatales y posparto”, dijo Crystal Jaramillo. “Existen lagunas estructurales a largo plazo en nuestro sistema de atención materna que crean barreras a la atención holística antes y durante el parto y a los recursos de salud mental posparto, al tiempo que estigmatizan, en particular, a las poblaciones históricamente marginadas. Lucas y yo caímos en esas lagunas y tuvimos la suerte de contar con el apoyo inquebrantable de mi esposo y nuestra familia durante mi recuperación. The Cord abordará esas lagunas creando una infraestructura de atención centrada en los padres que dan a luz, que elimine las barreras de acceso que ponen en peligro a las nuevas familias”.

El Cordón centrará sus esfuerzos en tres principios básicos: Concienciación, Recursos y Defensa.

Concienciación – La Fundación Cord amplifica las realidades a menudo pasadas por alto de las experiencias perinatales traumáticas, en particular las que están marcadas por disparidades socioeconómicas y raciales, compartiendo historias como la de Crystal, fomentando la visibilidad y abogando por la mejora de los resultados de la salud materna e infantil.

Recursos – La Fundación Cord apoyará la mejora de los resultados perinatales poniendo en contacto a los padres con apoyo holístico para el parto, recursos sanitarios esenciales y atención posparto a largo plazo, al tiempo que pretende ofrecer becas, talleres educativos y defensa para reforzar la accesibilidad y la equidad de la atención perinatal.

Abogacía – La Fundación Cord abogará por ampliar la atención perinatal y el apoyo posparto, concienciando sobre problemas como la psicosis posparto y los partos traumáticos, al tiempo que presiona para que se tomen medidas legislativas que mejoren la detección precoz y la protección de los padres que dan a luz.

Entre los miembros fundadores de la junta se encuentran: Crystal Jaramillo, así como la Dra. Leigh Simmons, la senadora estatal Lydia Edwards y Niles Welch. La Dra. Simmons es formadora de estudiantes de medicina y dirige las prácticas de medicina interna de los estudiantes de la Facultad de Medicina de Harvard en el Hospital General de Massachusetts. Welch es miembro fundador de Beantown Law Group, LLC y residente en Revere. La senadora

Edwards se ha dedicado a la formulación de políticas desde 2017, cuando fue elegida para el Consejo de la Ciudad de Boston, y luego se unió al Senado Estatal de Massachusetts en 2021.

Para mas informacion visita thecordfoundation.org