News Revere Council President Marc Silverstri Making Christmas Bright for Revere Veterans by Journal Staff • January 8, 2026 • 0 Comments Marc Silvestri (left), US Army veteran, Revere City CouncilPresident, and former VSO of the Revere Veteran’s Servicesstopped by the Revere Veteran’s Services Office just beforeChristmas to make a generous donation to the RevereVeteran’s Food Pantry. Councillor at Large Silvestri is shownwith Revere’s Veterans Service Officer and US Army VeteranDanny Hernandez. The Revere Veteran’s Service Office welcomesall donations for our veterans, who gave so much forus all. Located at 249R Broadway (rear of American LegionBuilding), give us a call at 781-286-8119.