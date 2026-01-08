News

Revere Council President Marc Silverstri Making Christmas Bright for Revere Veterans

Marc Silvestri (left), US Army veteran, Revere City Council
President, and former VSO of the Revere Veteran’s Services
stopped by the Revere Veteran’s Services Office just before
Christmas to make a generous donation to the Revere
Veteran’s Food Pantry. Councillor at Large Silvestri is shown
with Revere’s Veterans Service Officer and US Army Veteran
Danny Hernandez. The Revere Veteran’s Service Office welcomes
all donations for our veterans, who gave so much for
us all. Located at 249R Broadway (rear of American Legion
Building), give us a call at 781-286-8119.

