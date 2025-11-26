News

Revere Senior Center celebrates Thanksgiving

by  •  • 0 Comments
Marianne Salza photo
Councilor Ira Novoselsky, Councilor Joanne McKenna, Councilor Anthony Zambuto, Deb Peczka, Director of Elder Services, John Kingston, School Committee, members of the Suffolk County Sheriff’s Department, and senior center members pause from eating and their volunteering for a photo during the Revere Senior Center Thanksgiving celebration on November 19. See more photos on pages 16 and 17.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.