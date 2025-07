Local Students in the News

Area Residents on NSCC Dean’s List

North Shore Community College President Dr. William Heineman is pleased to announce that the students listed below were Dean’s List students for the Spring 2025 semester.

Dean’s List Honors are awarded to students who have earned six or more semester hours of academic credit with a Grade Point Average (GPA) of 3.30 or higher.

The following local students received this accolade.

Mariam Aboutoui

Abel Aklog

Mollie Allen

Amanda Alonzo

Lesly Alvarez Rivera

Axihah Alves Depina

Sophia Angelo

Marisol Araujo

Bryan Arbaiza

Jose Ardila

Isabella Arroyave

Amar Avdic

Ajsi Balla

Jason Balla

Queren Barreto

Esma Baziz

Sarah Belguendouz

Yassine Bellamari

Jacqueline Beneski

Maria Luisa Bertolini

Alisson Betancur

Destiny Borges-Kelley

Abygail Buenrostro

Graciela Buruca

Krystina Calo

Briana Capunay

Jean Cartier

Isabella Cassetta

Lorena Catano Martinez

Lilian Centeio

Gianna Chiodi

Isabella Cintron

Anthony Cogliandro

Michelle D’andrea

Nathan Damtew

Carolyn Devito

Domenic Devitto

Camila Diaz Perez

Linda Diaz Portillo

Ryan Dimanno

Alycia Disario

Edwin Dominguez

Florencia Dorvil

Donna Dreezsen

Saad Eltaybany

Rita Epifania

Elaines Espinal

Bradley Eustache

Jessica Farro

Aleeyah Fernandez-Rivera

Diana Figueroa

Kelsey Folgar Alarcon

Perry Foster

Sophia Franco Mira

Ulysses Gacharna

Angela Galdamez Aguilar

Alba Galeano Montoya

Yessica Garcia Flores

Nicolas Garzon

Willa Gentzler

Jaisy Gomez

Charyn Gonzalez

Miranda Gonzalez

Ricardo Gonzalez

Jacquelyn Gorham

Sara Granados

Anela Ibric

Angie Jimenez

Joselin Jimenez

Yeseny Jimenez Madrigal

Kens Pascal Joseph

Zaney Kayembe

Yossra Khassim

Audii Kuy

Matthew Lacroix

Kyle Lanes

Andeline Laterion

Susan Lemus Chavez

Matthew Leone

Kawtar Lharz

Emmanuel Lopera

Jesaliah Lopez

Juan Lopez

Veronica Lopez Gallego

Gessica Louis

Brian Lucchesi

Lam Luu

Barbara Machado

Giselle Madrigal

Nour Maihouane

Sean Manion Jr

Julianna Marchese

Heba Marouane

David Martinelli

Jessica Martinez

Tori Matos

Samantha Mcvay

Rebeca Melendez Martinez

Kalebe Mendes

Andrea Mendieta

Aviana Merlo

Basel Mirza

Makyla Mora

Jamie Morales

Ava Morris

Manal Mrani-Alaoui

Mark Mullaney

Greidys Murillo Valle

Amina Mustedanagic

Phillip Nguyen

Laura Nichols

Vincent Nichols

Michelle Norman

Isabelle Nunez

Jael Omeler

Bilal Ouriour

Angela Palacios

Giancarlo Pani

Andy Pen

Sebastian Perdomo Navarro

Marie Perez Lopez

Valeria Quijada

Victoria Rawcliffe

Jemilis Reyes-Crespo

Amy Rivas Castro

Jennifer Rivera

Samantha Rivera

Adam Rochdi

Linel Rodriguez Quiroz

Staicyricely Rojas Cosme

Brandon Romero

Gehu Romero Portillo

Samantha Ruggiero

Lisa Marie Ruzzo

Basma Sahibi

David Sanchez Maya

Dayamin Santos

Nicolly Scher

Belinda Simba

Joseph Sterlin Frish

Jake Tabares

Mariana Taborda

Khadija Tabouti

Alejandra Tapia Bedoya

Matthew Tata

Roxanne Teos

Caterina Testa

Luisa Tobalino

Eddy Torres Barrientos

Emely Torres Ruiz

Wilfrida Trujillo

Alana Trunkey

Katherine Umana

Karen Valencia

Patrick Valentim

Rosalia Valenzuela

Nelly Vasquez

Alana Verzolla

Eduardo Viera

Tania Vildoza

Jennifer Villar

Ayisha Virgile

Maureen Viviano

Nikolai Volquez

Neyla Vranic

Sophia Zari